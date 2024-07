Anche il buschese Rinaldo Mattio tra i premiati di Confartigianato a Mondovì

È stato premiato, sabato 27 luglio a Mondovì, in occasione alla premiazione delle imprese associate alla Confartigianato da oltre 35 e 50 anni, il buschese Rinaldo Mattio.



A Mattio è stato consegnato l’attestato di Maestro d’opera e d’esperienza per l’impegno profuso, con professionalità e serietà, per 50 anni di attività nel settore artigiano autrasporti.



Rinaldo Mattio, classe 1953, ha trascorso la sua vita lavorativa sempre in viaggio, guidando autocarri per trasporto merci. La sua storia professionale inizia nel 1974 quando, terminato il servizio militare, viene assunto come camionista in una ditta di Busca. L'anno successivo acquista un mezzo di seconda mano e si dedica al trasporto del latte, un'attività che svolgerà per otto anni consecutivi, sette giorni su sette, andando a ritirare i bidoni nelle cascine per trasportarli ad un caseificio. Nel 1983 una nuova svolta, cambia il camion ed inizia a fare il corriere consegnando pacchi e materiali in tutta la provincia. Nel 1988 riprende l'attività di trasporto latte, mentre dal 2001 si dedica al trasporto di mangimi fino a divenire dipendente dell'azienda di trasporti rilevata dai suoi figli.

Oggi ancora in attività, Rinaldo Mattio è un mirabile esempio della laboriosità cuneese e della passione per il proprio lavoro, ed è meritevole quindi di essere premiato dall'ANAP con l'assegnazione del titolo di Maestro d'opera e d'esperienza.