Il Giro della Provincia Granda chiude al traffico corso Nizza

Dal 31 luglio al 4 agosto la Asd Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, in collaborazione con l’Asd GS Passatore, organizza il 14esimo “Giro della Provincia Granda”, gara a tappe per amatori con classifica a tempo.



Per consentire il normale svolgimento della manifestazione ciclistica, la cui prima tappa partirà da piazza Galimberti mercoledì 31, è stata emessa un’ordinanza per la regolamentazione della viabilità. Dalle 19.30 alle 23 di mercoledì 31 luglio saranno chiusi al traffico corso Nizza – nel tratto compreso tra piazza Galimberti e corso Santorre di Santarosa – e parte di piazza Galimberti – nella porzione di anello compresa tra corso Soleri e corso Garibaldi.



Dalle 15 del pomeriggio saranno in vigore anche alcuni divieti di sosta, opportunamente segnalati in loco.



L’evento è patrocinato dal Comune di Cuneo.