Alba, pubblicato il bando per la concessione di 21 orti urbani in strada Occhetti

L’Amministrazione comunale di Alba, con l’obiettivo di valorizzare alcuni spazi verdi della città coinvolgendo famiglie, scuole, associazioni ed enti del Terzo Settore per accrescere il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto dell’ambiente, ha realizzato 21 orti urbani in un’area ubicata in strada Occhetti.



Il progetto degli orti urbani è un esempio innovativo di agricoltura urbana che mira a favorire nuove forme di responsabilità per l’ambiente e a perseguire lo sviluppo di città e comunità sostenibili, promuovendo la cittadinanza attiva, la giustizia intergenerazionale e l’inclusione sociale, in piena aderenza agli obiettivi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.



Possono fare domanda sia soggetti pubblici che privati residenti o con sede nel Comune di Alba appartenenti alle seguenti categorie:



Categoria A - Orti per cittadini residenti;



Categoria B - Orti per le scuole;



Categoria C - Orti per le associazioni ed enti del terzo settore.



La concessione degli orti urbani avrà durata fino al 30 marzo 2027 con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposito atto concessorio e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.



Le domande di concessione degli orti urbani, corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere presentate fino al 31/05/2024 (non saranno accettate domande fuori termine), utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.alba.cn.it e in distribuzione negli uffici della Ripartizione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune in via General Govone 11, durante l’orario di apertura al pubblico (lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30/12.30).





La consegna delle domande dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

mediante consegna a mano del modulo di richiesta debitamente compilato, completo di tutti gli allegati, del documento d’identità del richiedente e firmato, all’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune di Alba, via G. Govone 11;



mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.alba@cert.legalmail.it, allegando il modulo di domanda debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e firmato ed il documento di identità del richiedente scansionato (farà fede la data e l’ora di ricevimento della mail da parte del sistema).



Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Servizi Sociali e Culturali in via G. Govone 11 - tel 0173 292.272

Per quanto riguarda gli orti di viale Cherasca l'’Amministrazione comunale di Alba ha già approvato il bando per l’assegnazione di 27 orti urbani che verranno destinati ai residenti della fascia d’età over 60 al fine di incentivare momenti di socializzazione ed incontro e promuovere i benefici dell’orticoltura. La concessione durerà fino al 30 marzo 2027.

Per quanto riguarda gli orti di zona Mussotto è, invece, ancora attivo un bando fino al 2026.