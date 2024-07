Alba inaugura gli orti urbani del quartiere Moretta. Ventuno i nuovi appezzamenti affidati in strada Occhetti

Nel pomeriggio il formale affidamento degli orti urbani realizzati in strada Occhetti, sull'esempio di quanto già fatto in viale Cherasca e a Mussotto

L’Amministrazione comunale albese ha ufficialmente consegnato oggi, venerdì 29 luglio, i nuovi orti urbani situati in strada Occhetti. Questi spazi, assegnati tramite bando pubblico, sono stati destinati a famiglie, giovani, anziani, associazioni e scuole, rappresentando un significativo progresso nella promozione dell’agricoltura urbana e della sostenibilità ambientale.

“Ringraziamo per questo ulteriore passo verso la comunità la precedente Amministrazione, che ha finanziato il progetto con 59mila euro”, ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto. Il consigliere Massimo Reggio, già assessore ai Lavori pubblici con la precedente Giunta, ha esteso i ringraziamenti all'Ufficio Tecnico e alla Ripartizione dei Servizi Sociali, che hanno lavorato con impegno per realizzare rapidamente questo progetto.

I nuovi orti di strada Occhetti si aggiungono a quelli già esistenti in viale Cherasca e nella frazione Mussotto, rispondendo alla crescente domanda dei cittadini per aree dedicate alla coltivazione.

Questo progetto si inserisce nell’obiettivo dell’Amministrazione comunale di valorizzare gli spazi verdi della città, coinvolgendo diverse realtà sociali come famiglie, scuole, associazioni ed enti del terzo settore. L'iniziativa mira ad accrescere il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto per l’ambiente.

Con la realizzazione di 21 orti urbani in strada Occhetti, l’Amministrazione dimostra un impegno concreto verso lo sviluppo di città sostenibili e la promozione della cittadinanza attiva. Il progetto rappresenta un esempio innovativo di agricoltura urbana, favorendo nuove forme di responsabilità ambientale e perseguendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Tra questi, il progetto punta alla giustizia intergenerazionale e all’inclusione sociale, promuovendo al contempo una maggiore coesione comunitaria.

I 21 orti urbani sono stati suddivisi per rispondere alle diverse esigenze della comunità: 18 orti sono stati destinati ai cittadini residenti, uno è stato riservato al Centro Provinciale Istruzione per Adulti (Cpia) e 2 orti sono stati assegnati ad associazioni ed enti del terzo settore, tra cui l'associazione La Lanterna Magica, presente oggi.

Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per la città di Alba, ponendosi come modello di sostenibilità e partecipazione civica. Gli orti urbani non sono solo spazi di coltivazione, ma anche luoghi di incontro e condivisione, dove i cittadini possono riscoprire il valore del lavoro agricolo e il rispetto per l’ambiente. “Non è un caso che questi orti comunali nascano di fianco agli orti sociali di Cascina Valore, un progetto avviato che ha messo in primo piano il settore sociale e agricolo. La persona e le sue interazioni sono al centro degli interessi dell’Amministrazione comunale”, ha commentato il sindaco Alberto Gatto.

L’inaugurazione degli orti del quartiere Moretta vuole essere un segnale dell’impegno dell’Amministrazione albese verso un futuro più verde e sostenibile. Il sindaco Alberto Gatto ha sottolineato la volontà di estendere questo impegno anche ad altre zone di Alba, come i quartieri Masera e San Cassiano, dove ancora mancano iniziative simili.