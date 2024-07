L’estate di Movì continua: in arrivo quattro mercoledì sera nel segno della musica e del divertimento

Un contenitore di eventi estivi pensato per accrescere il protagonismo delle nuove generazioni tra suoni, musica e divertimento. Fin dalla conferenza stampa di presentazione del 24 maggio scorso, è stata questa la filosofia di “Movì”, la nuova proposta dell’Amministrazione comunale ideata per mettere a sistema l’offerta estiva monregalese. Dapprima il Suono delle Scuole e l’Orchestra Giovanile Provinciale, quindi il weekend del “Mondovì Music Festival” con la mostra “Pictures of you” di Henry Ruggeri, la prima tappa ufficiale del tour di Tony Effe (introdotta da Mida e seguita da oltre 2.000 spettatori), l’immersione nei migliori quarant’anni della Club Culture italiana con Disco Ruin, la cena in bianco con sottofondo musicale “The White Dinner Show” e, il 14 giugno, il divertente e partecipato Teenage Dream. A partire dal 3 luglio, poi, il reiterato successo dei Doi Pass promossi dall’associazione “La Funicolare” con quattro serate da tutto esaurito grazie a programmi differenziati ma egualmente accattivanti, quindi l’inizio del Mov Summer Festival di Mondovicino il 18 luglio (con Mirko Casadei, Fargetta, Cristina D’Avena, i Parallelebipedi a Confronto ed Enrico Ruggeri) e il live di Ernia e Christian Liguori il 19 luglio nell’innovativa scenografia di piazza San Pietro. Un fil rouge musicale che, per il primo anno, non si concluderà con il mese di luglio.

"Grazie all’associazione “La Funicolare”, all’As.Com Monregalese e agli esercenti in generale, la vivacità dei mercoledì sera monregalesi proseguirà anche dopo i Doi Pass con una nuova formula più snella ma egualmente invitante - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. - "Nessuna chiusura di strade né programmi strutturati, quindi, ma dj set e musica dal vivo nei principali locali di Breo con diversi negozi aperti per proseguire lo shopping sotto le stelle. L’estate di Movì, insomma, non si ferma per un divertimento continuo nel nome dell’aggregazione e del protagonismo giovanile, sfruttando appieno le potenzialità del nuovo centro storico completamente rigenerato e l’orario estivo prolungato della funicolare".

Analoga soddisfazione per questa nuova appendice musicale è stata espressa anche dal presidente dell’associazione “La Funicolare”, Mattia Germone: "Dopo il successo dei Doi Pass, continua la sinergia con l’Amministrazione comunale per proporre un intrattenimento di qualità nel rinnovato centro storico anche nei mercoledì sera di agosto dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Si inizierà, in realtà, già il 31 luglio con dj set al bar Aragno, al Barianna e al bar del Moro, karaoke al bar Borgheletto, l’accompagnamento musicale di Matteo Castellano da Matice vin et cuisine e il dj set di Daniele Ferrai al Caffè Centrale. Il 7 agosto, invece, dj set al bar Aragno, al Barianna, all’enobar Il Ciottolo, e al bar del Moro, karaoke al bar Borgheletto e il dj set di Francesco Garelli con mojito party al Caffè Centrale. Temporanea interruzione il 14 agosto vista l’inaugurazione della cinquantaseiesima edizione della Mostra nazionale dell’Artigianato Artistico e nuova serata il 21 agosto con dj set al bar Aragno, al Barianna, all’enobar Il Ciottolo, al bar del Moro e al Café Noir e il dj set di Daniele Ferrai al Caffè Centrale. Il 28 agosto, infine, dj set al bar Aragno, al Barianna, al bar del Moro e al Café Noir, con dj set di Steven Patrick al Caffè Centrale".