La ricerca di TeamSystem: gli italiani in viaggio tra sicurezza e digitalizzazione

Una recente ricerca "Hospitality in Italia", condotta da Kantar in collaborazione con TeamSystem, società leader nelle soluzioni digitali per imprese e professionisti, ha rivelato interessanti tendenze tra i viaggiatori italiani. Lo studio, mirato a esplorare le preferenze, le caratteristiche e il grado di soddisfazione di chi ha trascorso una vacanza in Italia nel 2024, ha messo in luce che la sicurezza e l'igiene (58%) rappresentano il principale fattore di scelta delle strutture ricettive. Seguono comfort (47%), prezzi competitivi (45%) e reputazione (42%).

Nonostante l'attenzione crescente verso la sostenibilità, solo il 24% dei viaggiatori considera questo aspetto prioritario nella scelta della struttura. Tra i fattori di sostenibilità più rilevanti emergono la gestione dei rifiuti (28%) e un'offerta gastronomica eco-sostenibile (27%).

Le preferenze cambiano in base all'età e al tipo di vacanza. Gli over 45, specialmente le donne (41%), prediligono le vacanze al mare, mentre i giovani tra i 18 e i 23 anni optano più frequentemente per le città (40%). Gli hotel restano le strutture più scelte (37%), seguiti da B&B (23%) e appartamenti, questi ultimi preferiti per vacanze lunghe e al mare.

La digitalizzazione ha un ruolo fondamentale nel viaggio, con il 72% dei viaggiatori che utilizza regolarmente la tecnologia. Tra i servizi digitali più richiesti figurano il wi-fi gratuito (58%), la prenotazione online (51%), il pagamento dell'acconto (45%) e il check-in/check-out online (31%).

La soddisfazione dei viaggiatori è generalmente alta, indipendentemente dalla struttura scelta, con un leggero aumento tra coloro che hanno viaggiato anche all'estero nell'ultimo anno. La spesa media per il soggiorno si attesta sui 600 euro, con 400 euro destinati agli extra, una cifra che tende a diminuire con l'aumento dell'età.

TeamSystem: Innovazione e digitalizzazione per il futuro

TeamSystem è una tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali innovative per la gestione del business di imprese e professionisti. Il Gruppo supporta i propri clienti nella trasformazione digitale della supply-chain, offrendo tecnologie avanzate basate anche sull'intelligenza artificiale per la gestione dei processi, l'e-commerce e la marketing automation. Operando sia in Italia che all'estero, TeamSystem ha chiuso il 2023 con un fatturato di 851 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto all'anno precedente, e impiega oltre 4.800 dipendenti al servizio di circa 2 milioni di clienti su piattaforme proprietarie digitali e in Cloud.