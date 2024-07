Gran finale della festa patronale di Barge con "Cena in bianco" e spettacolo pirotecnico

La Cena in bianco 2023 di Barge

Domani sera, martedì 30 luglio, il campo sportivo comunale ospiterà il gran finale della Festa patronale di San Giovanni, con la tradizionale "Cena in bianco".

L'evento, che inizierà alle 19, prevede una cena con abiti e tavoli imbanditi rigorosamente in bianco.

La "Cena in bianco" ha sempre attirato un pubblico numeroso tanto che lo scorso anno avevano partecipato 1300 persone.

In questa edizione ci sarà anche, per la prima volta, un menù vegetariano-vegano per venire incontro alle esigenze di tutti.

A partire dalle 21 la serata sarà animata dall'intrattenimento musicale con DJ Giulia Frencia e, successivamente, da Darko Mc Voice fino a notte fonda.

Come ogni anno, alle 22 circa, ci sarà il grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta Piro.G, campione 2020 dei fuochi artificiali.

Ad anticipare i fuochi, e in attesa di essi, ci sarà uno spettacolo delle majorettes di Barge con i loro bastoni illuminati.

Per partecipare alla cena, le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate da Castagno Abbigliamento (info 348-7632955) o Daniela e Mary Abbigliamento (tel. 0175-346523).

Il costo dell'ingresso è di 5 euro, e l'incasso sarà utilizzato per le luminarie natalizie. Quest'anno, i primi 700 iscritti avranno un posto al coperto.

La festa patronale è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con i commercianti e l'amministrazione comunale.