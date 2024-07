Rifreddo, l'"Ensemble Ottoni" in concerto al monastero Santa Maria della Stella

L' "Ensemble Ottoni" si esibirà in concerto sabato 3 agosto alle 18 presso il Monastero Santa Maria della Stella di Rifreddo ad ingresso gratuito. Dalle 17 sarà possibile visitare l’allestimento multimediale realizzato dall’associazione culturale "Luna Lucebat".

L’Ensemble Ottoni nasce all'interno del progetto Obiettivo Orchestra di Fondazione Scuola APM di Saluzzo e Filarmonica del Teatro Regio di Torino ed è un progetto formativo nato con tre finalità ben precise: costruire un ponte concreto tra il mondo accademico e quello professionale, insegnare come si preparano audizioni e concorsi per entrare in orchestra, rispondere alle esigenze e alle aspettative di chi ha terminato gli studi e vuole continuare la propria formazione.

Il corso vede coinvolti come insegnanti le prime parti della Filarmonica TRT e si conclude con una prova di audizione finale nella quale vengono selezionati i migliori allievi che verranno coinvolti lavorativamente nelle attività sinfoniche della Filarmonica TRT.