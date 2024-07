A Chiusa di Pesio, Demonte e Limone Piemonte un weekend in musica con il Festival Accademie in Valle

Il 2 agosto a Chiusa di Pesio in Piazza Cavour ore 21,15 , le vorticose note di Lidiya Koycheva e della sua Balkan Orkestra animeranno Piazza Cavour, nel cuore di Chiusa di Pesio. Lidiya, figlia d’arte con un padre fisarmonicista di fama internazionale e una madre ballerina professionista di danze tradizionali bulgare, ha vinto numerosi concorsi internazionali in ambito classico. Con la Balkan Orkestra, Lidiya ha condiviso il palco con artisti come Goran Bregovich, Ibrahim Maalouf, Dubioza Kolektiv, Vinicio Capossela e molti altri, partecipando a festival e programmi televisivi di rilievo internazionale. Partecipa a programmi televisivi e canta in importanti festival come il Womad UK di Peter Gabriel, il Concertone del Primo Maggio a Roma, il Cous Cous Festival in Sicilia, la Notte della Taranta a Melpignano, e molti altri in tutta Europa.