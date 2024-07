Al via gli interventi di bitumatura a Mondovì: un investimento da 300mila euro

È di 300 mila euro l’investimento complessivo del Comune di Mondovì per le asfaltature di alcune vie cittadine che proseguiranno in questi giorni, dopo l’intervento sul Ponte della Madonnina che ha altresì previsto lo spostamento di un attraversamento pedonale.

"Nel tentativo di ridurre i disagi alla cittadinanza – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora - i lavori nel centro storico si svolgono nel periodo estivo e proseguiranno nel mese di settembre in altri aree cittadine.

In settimana saranno interessate alcune vie adiacenti l’area del Borgheletto recentemente riqualificata: Vicolo del Teatro, Via Rosa Govone e Via Cottolengo, nel tratto compreso da Piazza San Pietro a Piazza Toscana".

"Attenzione anche alle frazioni - prosegue il Sindaco, Luca Robaldo - perché a partire da martedì 6 agosto verrà asfaltata la strada di accesso al cimitero di San Giovanni dei Govoni. Nella stessa giornata verrà eseguito, poi, un intervento di ripristino del controviale di via Cuneo nei pressi del numero civico 28".

Dopo il periodo feriale i lavori proseguiranno in un tratto sterrato di Via Vecchia di Pogliola, in Via Ermena e nel segmento di Via Arciprete non interessato dai lavori dello Scaricatore delle acque bianche del canale Carassona.

"Abbiamo in corso, infine, alcune interlocuzioni col gestore del servizio idrico integrato Mondoacqua - concludono gli amministratori - per programmare la bitumatura di via Oderda al Borgato a seguito di un intervento previsto sull’acquedotto e sulle fognature. Ne prevediamo lo svolgimento nel 2025". MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Per disciplinare la viabilità e la sosta veicolare nei tratti stradali interessati dalle lavorazioni del centro storico di Breo, il Comando di Polizia Locale ha emesso l’ordinanza nr. 160 che prevede:

per consentire la lavorazione di bitumatura su vicolo del Teatro ed in via Cottolengo nel tratto in corrispondenza dell’intersezione con il vicolo anzidetto, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni 01 e 02.08.2024, come da segnaletica stradale temporanea posta in loco:

l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA;

l’istituzione del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONEin via Cottolengo, nel tratto compreso tra piazza Toscana e vicolo del Teatro, per i soli residenti ed aventi diritto;

per consentire la lavorazione di bitumatura su via Rosa Govone, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni 05 e 06.08.2024, come da segnaletica stradale temporanea posta in loco, l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA;

per consentire la lavorazione di bitumatura su via Cottolengo nel tratto compreso tra piazza Toscana e Piazza San Pietro, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni 07 e 08.08.2024, come da segnaletica stradale temporanea posta in loco: l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.