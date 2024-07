Busca, analisi sul bilancio: i costi del nuovo polo scolastico pesano sull'avanzo di amministrazione

Il Consiglio comunale di Busca ha approvato ieri l’assestamento generale di bilancio, due variazioni e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024. Con il medesimo atto deliberativo, sono stati assolti due adempimenti obbligatori entro luglio: la salvaguardia, che verifica l’andamento della gestione rispetto alle previsioni iniziali di bilancio e certifica che permangano gli equilibri di bilancio prescritti dalla normativa contabile, e l’assestamento generale di bilancio, che consiste in un’analisi dettagliata delle voci di entrata e di spesa, con l’individuazione delle eventuali variazioni necessarie a garantire una corretta gestione.



“I documenti contabili – dice il sindaco Ezio Donadio – certificano che il bilancio del Comune è solido nonostante il ricorso all’avanzo di amministrazione, necessario per affrontare i maggiori costi del nuovo polo scolastico, per cui, d’altra parte, sono in corso le richieste di rimborso da parte dello Stato, tramite la Regione, in base al certificato aumento dei costi rispetto alle previsioni, che risalgono al 2019”.



In seguito alla variazione approvata nella seduta, il bilancio che prima pareggiava in 18.286.549 euro ora pareggia ora in 19.304.937 euro per l’esercizio 2024, mentre non subisce variazione il pareggio degli esercizi 2025 e 2026.



I principali movimenti a variazione derivano dall’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione libero per complessivi 660.000 euro, integralmente destinata a spese di investimento, dell’avanzo vincolato (fondi trasferimenti e ristori Covid) per 59.538 euro e dell’avanzo accantonato per 13.846 euro per indennità di fine mandato del Sindaco.



L’avanzo di amministrazione libero è utilizzato in gran parte per la sistemazione dell’area esterna del nuovo polo scolastico (660.000 euro) e per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali (10.000 euro). In entrata sono inoltre iscritti tre contributi regionali per interventi di messa in sicurezza per un totale di 81.435 euro.



Infine, si segnalano fra le principali voci della parte corrente in entrata i trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido (84.350 euro) e per il trasporto di studenti disabili (4.391 euro).



L’assemblea ha inoltre approvato la ratifica di una variazione di bilancio apportata con urgenza dalla giunta con la quale erano stati inseriti in entrata il contributo di 13.000 euro della Fondazione Crc, destinati all’Estate ragazzi, e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero per 100.000 euro, destinati ai lavori dell’area esterna al polo scolastico, stante la necessità di procedere in vista della ripresa delle lezioni.