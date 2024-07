Mondovì conferirà la cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo

"Il Consiglio Comunale ha voluto tributare questo riconoscimento all'avvocato Montezemolo per gli illustri meriti in tantissimi ambiti - spiega il Sindaco, Luca Robaldo - e per il legame fra la sua famiglia e Mondovì. Il 21 settembre prossimo sarà un momento di festa e di orgoglio oltre che di ulteriore consolidamento di questi legami, utili a gettare le basi per i futuri progetti: siamo grati a Luca Cordero di Montezemolo per avere accettato questo conferimento ed alle tantissime persone che ne hanno condiviso le motivazioni".