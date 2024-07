Mondovì propone la cittadinanza onoraria per Luca Cordero di Montezemolo

La notizia era nell'aria già da un po' e ad ufficializzarla era stato il sindaco, Luca Robaldo, in occasione della sfilata degli equipaggi delle "Vecchie signore", in occasione del fine settimana dedicato a Mondovì e Motori.

La Città di Mondovì, nel corso del prossimo consiglio comunale, convocato lunedì 29 luglio, voterà la proposta della Giunta di conferire la cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo, cui quest'anno è stato dedicato il quarto libro della collana "La storia siamo noi", scritto dal giornalista de "L'Unione Monregalese", Marco Volpe.

L’avvocato Luca Cordero di Montezemolo, personalità di rilievo internazionale con solide radici nel Monregalese e rappresentante di una storica famiglia di Mondovì, tra gli incarichi di rilievo è stato presidente della Ferrari spa dal 1991 al 2014.

"Al di là degli aspetti leggendari, - si legge nella proposta - i Cordero compaiono presto nella storia di Mondovì e negli atti ufficiali della vita cittadina sin dalla fine del XIII secolo e furono una delle più importanti casate monregalesi. Un legame forte con la storia di Mondovì, ma che travalicherà largamente i confini arrivando al Piemonte, allo Stato Sabaudo, all’Italia e all’Europa.

Proponiamo quindi di conferire la cittadinanza onoraria “Per il sostegno a molte attività di natura sociale, con particolare attenzione a quelle dedicate alla ricerca in campo sanitario. Per gli illustri risultati raggiunti nel corso della lunga carriera sportiva, in qualità di Dirigente del settore corse e di Presidente della celebre azienda “Ferrari”, attraverso i quali ha contribuito in maniera determinante al diffondersi dei valori sportivi, quali il rispetto dell’avversario, il rispetto delle regole, la capacità di collaborazione e l’importanza del lavoro di squadra. Come Dirigente industriale per aver determinato la realizzazione del mercato libero nel mondo ferroviario, garantendo a tutti i Cittadini l’introduzione di tariffe più vantaggiose e contribuendo al miglioramento dell’offerta, oltre che per l’impegno nel rilancio industriale di numerose aziende di caratura nazionale ed internazionale”.

La proposta è nata in relazione all'importante ruolo che la manifestazione "Mondovì e motori" svolge nella valorizzazione della storia motoristica monregalese, anche attraverso l'iniziativa editoriale della collana dedicata a figure che, dai primi del ‘900, hanno operato nel campo automobilistico, con particolare riferimento a quelle legate alla costruzione di auto e moto e al settore del design delle auto.