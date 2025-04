Bra, vandalizzata la targa posta da “Noi come Te” in ricordo di una socia scomparsa

Vandali in azione a Bra nei giardini del Belvedere. In data imprecisata i “soliti ignoti” hanno divelto e danneggiato la targa posta dall’associazione “Noi come Te donne operate al seno” in ricordo di una socia scomparsa.

Un atto di inciviltà e sprezzo che ha indignato moltissimi cittadini, tra i quali i membri dell’associazione, che hanno commentato così su Facebook: «Il rispetto oramai si è completamente perso nei labirinti dell’imbarbarimento. Con sommo dispiacere Noi Come Te ha recuperato ai Giardini del Belvedere la targa dedicata alla nostra socia Marcella decisamente danneggiata e forse utilizzata da qualche incosciente come mazza da baseball. Tutto ciò ci rende molto tristi, troppa inciviltà e mancanza di rispetto. Bisogna fare qualcosa».

Sfregi che si spera non restino impuniti.