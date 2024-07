Castello Museo di Rocca de'Baldi, un agosto ricco di proposte culturali

Il mese di agosto al Castello Museo di Rocca de' Baldi è ricco di proposte. Tutte le domeniche e anche giovedì 15 agosto i visitatori potranno scoprire la residenza di villeggiatura dai Marchesi Morozzo della Rocca ed approfondire la storia del territorio grazie al percorso pieno di sorprese curato dalla Società Studi Storici Archeologici Artistici della Provincia di Cuneo per il museo etnografico.

Domenica 4 agosto la visita al Castello Museo di Rocca de' Baldi è arricchita dall'apertura ai visitatori dell'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava. La famiglia Pagliano ha raccolto in tanti anni manufatti ed oggetti d'uso legati al mondo della produzione del vino e non solo. Allestiti in una cascina ottocentesca nel centro della frazione Crava, l'ambientazione ci riporta indietro nel tempo dall'atmosfera dell'antica cucina all'aia in cui si ricorda la coltura della vite curata per il fabbisogno familiare, ma non mancano bottiglie, botti, torchi, filtri, colmatori e altro ancora.

Martedì 6 agosto alle ore 21:00, per la rassegna “Cinema al Castello” e in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovi, torna il regista Remo Schellino con il film “Sotto la neve pane”. Domenica 11 agosto le visite al Castello Museo di Rocca de' Baldi saranno arricchite dall'apertura della preziosa Parrocchiale di San Marco grazie alla presenza dei Volontari dell'Arte.

Infine domenica 25 agosto tornano le “Istantanee di Storia” con una visita conferenza dedicata a “Cavalieri Soldati e Inventori” della famiglia Morozzo della Rocca in occasione dei 220 anni dalla morte di Carlo Ludovico Morozzo, militare e presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Per l'occasione rientrerà nella visita anche il Museo Militare di Rocca de' Baldi eccezionalmente aperto al pubblico.