Atletica: Adele Roatta ai piedi del podio nei Campionati Italiani 5000m promesse

Si sono svolti, a Rieti, i Campionati Italiani junior e promesse di Atletica leggera.

La morozzese Adele Roatta, in forza alla Bracco MI, ha confermato il salto di qualità di quest'anno, conquistando un ottimo 4° posto sui 5000m promesse e stabilendo anche il suo nuovo PB 16'36"39.

La gara è stata tattica, controllata fino a 3 giri dalla fine quando poi le due favorite Agnese Carcano (ASD Pindemonte VR) e Ilaria Bruno (Atl Brugnera Friuli) hanno cambiato decisamente il ritmo: le uniche in scia sono state Greta Settino (Atl Empoli Toscana) e Adele Roatta.

Successo di Bruno in volata in 16'31"61 con meno di un secondo su Carcano 16'32"57. Terza Settino (con PB 16'34"46); a meno di due secondi dal podio Adele.

Augusto Griseri Tecnico di Adele Roatta: "Non è un terzo posto mancato ma una medaglia di legno "pesante". Dopo essere stata la miglior U20 agli Europei di Cross del dicembre 2023 a Bruxelles, è scattato qualcosa nella testa di Adele ed ha compiuto un notevole salto di qualità. Il risultato dello scorso weekend ne è la conferma, non dimentichiamo che è al primo anno nella categoria Promesse. Adesso ci aspettano una decina di giorni di riposo e poi assieme ad altri atleti della nazionale prepareremo in altura a Sestriere i prossimi obbiettivi (CDS Assoluto sui 5000m a Modena, Campionati Italiani Promesse 10 km su strada ad Arezzo). Tra metà ottobre e metà novembre parteciperemo alle prove di selezione per i Campionati Europei di cross che si terranno ad Antalya (Turchia)"