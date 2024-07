Calcio: Miretti ko, frattura al piede destro durante la preparazione

Brutta tegola per Fabio Miretti, centrocampista saluzzese in forza all Juventus.

Gli esami clinici effettuati al JMedical, in seguito al trauma contusivo al piede destro rimediato dal giocatore in allenamento, hanno evidenziato una frattura composta del terzo cuneiforme.

Un infortunio serio, purtroppo, nel bel mezzo della preparazione agli ordini di Thiago Motta. Miretti starà fermo almeno per un mese e non potrà scendere in campo nelle amichevoli prestagionali e nell'avvio di campionato.

Nuovi controlli previsti tra circa due settimane, come reso noto dall'ufficio stampa della Juventus.