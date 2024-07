Ad Aisone continui problemi con la linea telefonica, una lettrice: "Pali storti e fili che penzolano"

Problemi alle linee telefoniche ad Aisone. La situazione è quella che si vede nelle foto allegate all'articolo, inviateci da una lettrice che spera di poter raggiungere, tramite Targatocn, il responsabile della ex Telecom, adesso Gruppo TIM – telefonia fissa -, della zona di Aisone, in Valle Stura.

"Il telefono fisso ormai è utilizzato prevalentemente delle persone anziane e, come tali, le più fragili. Una giornata di pioggia, un po’ di vento, per non parlare delle nevicate e la linea telefonica risulta muta.

Giorni e giorni di attesa per il ripristino e, soprattutto, continui guasti. Per non parlare della sicurezza degli agricoltori che si trovano a svolgere il loro lavoro circondati da pali storti e fili che penzolano".

Quando ci sarà, quindi, un intervento risolutivo?