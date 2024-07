Alba, le nomine delle Commissioni fanno litigare centrodestra e centrosinistra: "Il sindaco è stato arrogante"

L'ultimo consiglio comunale albese di ieri sera, martedì 30 luglio, non ha risparmiato scintille e discussioni e incomprensioni tra maggioranza e minoranza. A scatenare la frattura tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra sono state le proposte la nomina dei vertici delle commissioni consiliari.

La coalizione di centrodestra, rappresentata dai consiglieri Carlo Bo, Elisa Boschiazzo, Emanuele Bolla, Domenico Boeri, Massimo Reggio, Riccardo Spolaore e Daniele Sobrero, ha apertamente criticato il sindaco Alberto Gatto. Il primo cittadino è stato accusato di aver "forzato i meccanismi delle istituzioni" negando al centrodestra la presidenza delle due commissioni più importanti, quella sull'urbanistica e sul bilancio. "Abbiamo lavorato per presentare alla maggioranza e al sindaco una proposta di presidenze basata su competenza ed esperienza, ma il sindaco ha forzato i meccanismi delle istituzioni, togliendo dalla nostra disponibilità una della due presidenze, che verrà così garantita alla candidata Carlotta Boffa" si legge in una nota.



Tale decisione ha portato il centrodestra a rinunciare alle presidenze e vicepresidenze delle commissioni, chiedendo l'istituzione immediata della Commissione controllo e garanzia, che secondo il regolamento del Consiglio, dovrebbe essere presieduta dalla minoranza.



I consiglieri di minoranza hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come nel 2019 avessero accettato senza riserve i nomi proposti dalla minoranza, tra cui figurava lo stesso Gatto. Ora, secondo il centrodestra, il sindaco starebbe imponendo le sue scelte alla minoranza, compromettendo il buon funzionamento del Consiglio e violando i diritti di rappresentatività. "Più che essere il 'sindaco di tutti' pare invece voglia comandare tutti", la critica mossa dal centrodestra.



La reazione delle liste di coalizione del centrosinistra non si è fatta attendere: "Abbiamo cercato di rispettare le consuetudini e garantire una rappresentanza adeguata a tutte le forze politiche, compreso il centrodestra, che ha ottenuto la presidenza della commissione per il regolamento e lo statuto. È stata fatta una proposta autorevole, offrendo le presidenze delle commissioni permanenti ai due candidati sindaci sconfitti, Carlo Bo e Carlotta Boffa. Solo la consigliera Boffa ha accettato, dimostrando un atteggiamento costruttivo."



La maggioranza ha aggiunto: "La nostra intenzione era costruire ponti e non innalzare muri. Purtroppo, sono prevalsi i rancori per la sconfitta elettorale e le scorie conflittuali tra le minoranze".

I vertici delle Commissioni



Di fronte all'impossibilità di continuare le trattative, la maggioranza, insieme al gruppo "Alba al centro" guidato dalla stessa Carlotta Boffa, ha proceduto con le elezioni congiunte dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni consiliari.



I Commissione: Pianificazione territoriale, ha competenza in materia di urbanistica, edilizia popolare, edilizia privata, demanio e patrimonio, trasporti, lavori pubblici, viabilità e parcheggi; presidente Carlotta Boffa, vice Fabio Ambrogio

II Commissione: Ecologia ed Ambiente ha competenza in materia di inquinamento acustico, dell’aria, dell’acqua e del suolo; parchi e giardini; servizi tecnologici; aziende; ecologia ed ambiente; politiche agricole; presidente Elena Di Liddo, vice Martina Amisano



III Commissione: Affari istituzionali, bilancio, personale, economia, servizi appaltati e in concessione, ha competenza in materia istituzionale, di bilancio, programmazione politica delle entrate, personale, annona, controllo sull’andamento del costo della vita – attività produttive e lavorative in genere, servizi appaltati e in concessione; presidente Lucia Morcaldi, vice Luciano Giri.



IV Commissione: Affari istituzionali, bilancio, personale, economia, servizi appaltati e in concessione, ha competenza in materia istituzionale, di bilancio, programmazione politica delle entrate, personale, annona, controllo sull’andamento del costo della vita – attività produttive e lavorative in genere, servizi appaltati e in concessione; presidente Fabio Tripaldi, vice Stefania Manassero.

Commissione per la revisione dello statuto e del regolamento del Consiglio esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nello statuto e nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all’approvazione del Consiglio; presidente Rosanna Martini, vice Anna Chiara Cavallotto.

La Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste. I componenti eletti sono: Maria Cristina Galeasso (in rappresentanza della maggioranza); Lorenzo Barbero (in rappresentanza della minoranza).