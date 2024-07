Alba: variazione di bilancio da oltre 3,8 milioni di euro per impianti sportivi, aree verdi, scuole, cultura, viabilità, sociale

Il Consiglio comunale ieri sera, martedì 30 luglio, dopo aver verificato il permanere degli equilibri di bilancio, ha approvato con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione la variazione di assestamento da oltre 3,8 milioni di euro con più di 70 voci di spesa.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, grazie a un contributo specifico della Fondazione Crc, 500 mila euro serviranno per interventi di efficientamento e relamping sul centro sportivo Renzo Saglietti e sullo stadio Augusto Manzo. Inoltre, 45 mila euro di avanzo di amministrazione sono destinati all’impianto sportivo Michele Coppino.

Grazie al finanziamento regionale Poc saranno realizzate diverse opere di ammodernamento degli impianti del Teatro Sociale Giorgio Busca per un importo di 439 mila euro di cui 120 mila di cofinanziamento comunale. Si segnalano anche 20 mila euro destinati al rinnovo dei locali della Banda musicale cittadina Art et Labor e 26,5 mila di contributi straordinari alle associazioni.

Al rifacimento dei manti stradali sono destinati 300 mila euro finanziati con fondi propri, 75 mila di contributo regionale per la sistemazione di una scarpata in strada Argantino per movimenti franosi, 70 mila per il consolidamento e la verifica di ponti, 42 mila per la sicurezza di sedimi stradali e fossi.

Attraverso i progetti Fesr è prevista la prosecuzione dell’iter di approvazione del finanziamento di due bandi della Regione Piemonte per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul ponte Albertino (importo complessivo 1,7 milioni di euro di cui 170 mila di fondi propri) e della prosecuzione della pista ciclabile su corso Canale (importo complessivo di 1,1 milioni di euro di cui 122 mila euro di fondi propri). Inoltre, 150 mila euro (130 di contributo regionale e 20 con risorse comunali) serviranno per l’incremento della mobilità sostenibile in corso Langhe, in particolare nei controviali e nell’area attorno alla scuola primaria Umberto Sacco.

Centomila euro finanziati dall’Amministrazione, invece, serviranno per la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche di tre spazi verdi: il Parco Sobrino, l’area verde di via Aldo Moro e quella di corso Piave 85. Tra gli interventi “green” anche 30 mila di avanzo destinati al rinnovo del patrimonio arboreo cittadino.

In ambito sociale, sono previsti 30 mila euro per incrementare il Fondo sociale a supporto del Consorzio socio-assistenziale, 13 mila euro per il trasporto degli alunni disabili, 6 mila euro per adeguare la palestra della scuola Macrino ad ospitare gli utenti del Centro di via Pola durante la chiusura di agosto e 3 mila euro per la manutenzione dei mini alloggi per gli anziani.

Ancora da segnalare 33,7 mila euro per il canile in località Toppino per lavori sull’area esterna, acquisto di arredi e rinnovo dei cancelli, oltre a 28,2 mila per la gestione.

Tra i progetti, nella ratifica di una variazione d’urgenza della Giunta, è compreso anche quello da 609 mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura della scuola primaria G. Rodari, finanziato con 409 mila di contributo Gse e 200 mila di avanzo di amministrazione. Sul fronte scuole, la variazione di assestamento prevede anche 15 mila euro di tinteggiature urgenti prima della ripresa dell’anno scolastico.

I progetti con una spesa di oltre 150 mila euro sono stati inseriti anche nel Piano triennale delle Opere Pubbliche e sono stati illustrati dall’Assessore Edoardo Fenocchio.

L’Assessore al Bilancio Luigi Garassino: “Si tratta della prima variazione della nuova Amministrazione che si basa sulla programmazione di quella precedente, con l’obiettivo di garantire la continuità e, laddove possibile, introdurre elementi di novità. Ci tengo a mettere in evidenza due interventi che non sono entrati in variazione, l’assistenza all’autonomia per cui la nuova proprietà di Egea ha garantito di voler continuare a contribuire, motivo per cui non abbiamo dovuto integrare con fondi comunali, e la ciclovia Alba-Canelli per cui è necessario procedere con un Accordo di Programma che tutti i comuni devono deliberare; si dovrà quindi adottare una variazione di urgenza per finanziare la progettazione nel più breve tempo possibile”.

“Ringrazio gli uffici comunali per averci consentito di rispettare la verifica degli equilibri di bilancio e di deliberare la variazione di assestamento e i nostri concittadini che puntualmente pagano i tributi permettendoci di disporre di risorse proprie – dichiara il Sindaco Alberto Gatto -. Una variazione importante da 3,8 milioni di euro che si innesta sui progetti predisposti dalla precedente Amministrazione che avevano necessità di essere finanziati e che condividiamo. Tra le novità, cito in particolare la risposta per sopperire alla chiusura temporanea del centro di via Pola nel mese di agosto. Abbiamo attinto a 1,2 milioni di euro di avanzo di amministrazione per interventi come la manutenzione straordinaria di aree verdi e di strade e asfalti. Inoltre, abbiamo inserito contributi importanti in particolare di Regione e Fondazione Crc che non hanno mai fatto mancare l’attenzione per progetti strategici per il territorio. Senza la presunzione di fare tutto subito, credo che la variazione possa dare delle prime risposte ai nostri concittadini e che possiamo guardare con fiducia al futuro della nostra città”.