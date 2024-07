Colori pastello e sostenibilità: così Mondo si fa notare alle Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi hanno catturato l'attenzione del mondo non solo per le straordinarie performance atletiche, ma anche per un dettaglio visivo inaspettato: il colore della pista di atletica dello Stade de France. Anziché il classico arancione-mattone, la pista sfoggia una gamma di colori che vanno dal lavanda al porpora, con dettagli in grigio.

Questa scelta cromatica, tutt'altro che casuale, riflette i colori ufficiali delle Olimpiadi di Parigi e mira a dare un tocco distintivo all'evento. La pista lavanda, con corsie di servizio porpora e linee di separazione grigie, non è solo una novità estetica, ma anche un'innovazione tecnologica firmata Mondo, l'azienda italiana, con sede a Gallo d'Alba leader nella produzione di superfici sportive.

La tecnologia avanzata incorporata nella pista, già vista in azione alle Olimpiadi di Tokyo, è stata ulteriormente migliorata per Parigi. Il sottofondo della pista, dotato di una struttura polimerica alveolare, è progettato per fornire un'elasticità ottimale, migliorando le performance degli atleti. Questa nuova configurazione promette di aumentare le prestazioni fino al 2%, offrendo una risposta più reattiva e dinamica ad ogni passo, salto o lancio.

Ma l'innovazione della pista non si ferma qui. Le Olimpiadi di Parigi sono state presentate come le più sostenibili di sempre, e la pista di atletica ne è un perfetto esempio. Grazie a una collaborazione con il produttore ittico Nieddittas, Mondo ha utilizzato gusci di molluschi tritati per creare l'inerte della pista. Questi gusci, ricchi di carbonato di calcio, offrono una resistenza naturale e rappresentano una soluzione ecologica, riducendo la necessità di estrarre nuovi materiali e limitando i rifiuti.

Il sottofondo della pista, realizzato per metà con plastiche riciclate, combina materiali e aria in modo da massimizzare la reattività e minimizzare la perdita di energia. Questa attenzione alla sostenibilità si estende a tutto l'evento olimpico, con strutture smantellabili e riciclabili, l'uso di energia rinnovabile e la promozione di trasporti sostenibili come la bicicletta.