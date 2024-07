Rassegna cinematografica estiva: un successo i tre appuntamenti a Roreto, Bricco e Cherasco

Si è svolto con il pienone di pubblico e alla presenza della Giunta, anche il terzo appuntamento con il cinema all’aperto itinerante proposto dal registra e sceneggiatore Remo Schellino, autore anche dei soggetti, delle fotografie e del montaggio.

Una trilogia di film dedicati al nascere, vivere e morire - Venire al mondo, Stare al mondo e Andare all’altro mondo - presentati in tre serate e in tre location cheraschesi differenti, che ha riscosso un grande consenso di partecipazione ovunque.

L’ultimo appuntamento, svoltosi nel suggestivo cortile del museo Adriani, prezioso scrigno di storia locale, ha anche registrato una grande affluenza di visitatori nelle storiche sale del secentesco Palazzo Gotti: in esse sono sistemati documenti di storia locale e piemontese, vari oggetti antichi (statuette, anfore, urne cinerarie), un medagliere ed una notevole raccolta numismatica (monete greche, romane, italiane ed estere). Le raccolte, provenienti dalla donazione del cheraschese G.B.Adriani, insigne storico del secolo scorso, sono di straordinaria importanza per la storia e per la ricostruzione della cultura locale. Nella sala principale, affrescata dal Taricco negli anni 1672-81, il Senato piemontese tenne le regolari sedute durante l’assedio di Torino del 1706.

"Siamo molto lieti che l’iniziativa del cinema sia stata accolta con entusiasmo e partecipazione. – dichiara Mara Degiorgis, consigliera delegata alla cultura – Questo è un primo passo nell’attuazione del programma in cui abbiamo promesso di ripartire con il cinema, locale da troppo tempo chiuso e fermo. Il successo di questa rassegna estiva ci stimola a pensare alla stagione invernale per la quale abbiamo già delle interessanti idee".