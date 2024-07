Controlli della Polizia Stradale sulla A6: bloccati una donna che entrava contromano ed un autista di camion completamente ubrico

Vigilanza particolare da parte della Polizia in questi giorni, in cui il traffico sulle strade aumenta notevolmente. In particolare, lo scorso fine settimana gli agenti hanno vigilato sulla maggior arteria della provincia Granda, quella che dal capoluogo regionale porta al mare. Sulla A6 Torino-Savona, le pattuglie hanno vigilato e sanzionato diversi utenti.

Il primo caso riguarda una ragazza, che al casello di Carrù venerdì sera 26 luglio stava immettendosi contromano sull’autostrada. Una manovra pericolosissima, che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze: la donna al volante è stata sanzionata per la manovra vietata con il ritiro della patente e il fermo della vettura.

Non sono mancate le sanzioni per persone trovare a guidare sotto l’effetto dell’alcol.

Il primo caso nei pressi dell’area di servizio di Priero dove gli operatori, allertati dal Centro Operativo Autostradale di Torino che segnalava un autoarticolato con una condotta di guida oscillante e discontinua tanto da costringere altri autoveicoli che lo seguivano a rallentare la marcia e a evitare le manovre di sorpasso, sono intervenuti bloccando il guidatore. L’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di 2,23 grammi/litro quando per un autista il limite deve essere pari a zero. Il camionista, al limite delle capacità motorie e cognitive, è stato deferito all’Autorità giudiziaria e gli è stata ritirata la patente.

Altro caso, sabato 27, ha visto coinvolta una donna residente nel cuneese che oltre ad avere un tasso di alcool nel sangue superiore al limite di legge, quando è stata fermata dalla pattuglia della Polizia per un controllo si è rivolta agli agenti con minacce di morte. Ovviamente è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza e denunciata all’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Stradale oltre a rivolgere un richiamo di attenzione a tutti gli utenti della strada al fine di evitare distrazioni o altri incauti comportamenti ipotetica causa di sinistri, richiama l’importanza delle segnalazioni fatte dagli stessi automobilisti tramite chiamata 112 NUE su ogni anomalia riscontrata sulla strada che se intercettata e comunicata in tempo può evitare incidenti o altre pericolose situazioni.