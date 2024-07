Furgone tampona camion sulla Sp 662 tra Marene e Savigliano: grave il conducente

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 31 luglio, sulla Provinciale 662 a Marene, all’altezza del gruppo Racca, sulla strada per Savigliano.

Qui, per ragioni al momento non chiare, un furgone è andato a tamponare violentemente il mezzo pesante che lo precedeva sulla stessa carreggiata.

L’autista del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto del Distaccamento di Saluzzo, coinvolti nei soccorsi insieme ai sanitari del servizio di emergenza 118 e ai Carabinieri della locale Compagnia. L’uomo, in condizioni serie, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.