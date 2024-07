Italia Viva, Marco Anselmo è il nuovo coordinatore fossanese

Italia Viva è lieta di annunciare la nomina di Marco Anselmo a coordinatore di Fossano. La nomina è stata formalizzata dal presidente provinciale Francesco Hellmann, su consiglio della presidente regionale Silvia Fregolent.



Marco Anselmo, figura di spicco nel panorama politico locale, porta con sé una vasta esperienza e una forte passione per il servizio alla comunità Fossano. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza e dell'azione di Italia Viva nel territorio fossanese.



"È con grande piacere che annunciamo la nomina di Marco Anselmo a Coordinatore di Fossano. Siamo certi che, grazie alla sua dedizione e competenza, saprà guidare il nostro gruppo locale con impegno e visione," ha dichiarato Hellmann.



Marco Anselmo ha espresso la sua gratitudine per la fiducia riposta in lui e si è detto pronto a lavorare con energia e determinazione per promuovere i valori e gli obiettivi del partito. "Ringrazio di cuore Fra Silvia Fregolent e Francesco Hellmann per questa opportunità. Un ringraziamento speciale a Giorgio Sanmorì che ha retto egregiamente il gruppo Italia Viva e la lista civica durante l’importante impegno elettorale. Sono pronto a mettere a disposizione di Italia Viva e della comunità fossanese tutto il mio impegno".



La nomina di Marco Anselmo rappresenta una nuova fase di crescita e consolidamento per Italia Viva a Fossano, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per tutti i cittadini.