Bocce: due bronzi per le squadre giovanili Auxilium Saluzzo

Un fine settimana con il settore giovanile dell'Auxilium Saluzzo ancora in evidenza. Per la specialità volo, a Point Saint Martin, presso la Bassa Valle, in Valle d’Aosta, in occasione dei campionati di società under 12 ed under 18, fase finale nazionale, il club saluzzese acciuffa due medaglie di bronzo.

Una con gli under 12 ed una con gli under 18 con le due compagine guidate dal tecnico Paolo Costa e dal team manager Michela Perassi.

Nel Memorial "Franco Manzo", nella competizione giovanile terzo posto per Nicolò Buniva e Federico Rainero.

Per la specialità petanque, la giocatrice Laura Trova conquista il pass per i campionati italiani femminile di categoria A per il tiro di precisione.

Nel torneo Tancredi Dotta Rosso, con le fasi finali che si sono giocate presso la struttura saluzzese, terzo posto per Pietro Fornetti e Francesca Dompè nella specialità petanque.