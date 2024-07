Marta Bassino "ospite d'onore" a Parigi 2024

Marta Bassino si recherà a Parigi per un'intensa tre giorni legata ai XXXIII Giochi olimpici.

Un'iniziativa fortemente voluta dal Centro Sportivo Esercito e da Salomon, che "getta un ponte" verso il prossimo appuntamento a cinque cerchi, i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

L'agenda si apre venerdì 2 agosto, allorché Marta sarà ospite di Casa Italia, l'iconico "quartier generale" olimpico tricolore, che per questa edizione ha la sua sede nel suggestivo Pré Catelan, padiglione in stile Napoleone III immerso nel parco più vasto di Parigi, il Bois de Boulogne. Qui trascorrerà il pomeriggio-sera tra interviste che usciranno in diretta e differita su vari media.

Sabato 3 e domenica 4 sarà la volta delle uscite pubbliche presso il nuovo Salomon Store sugli Champs-Elysées (al civico 42), che in concomitanza con le Olimpiadi è il teatro di "Summer Celebration", un ciclo di sfide sportive e workshop aperti a tutti con alcuni atleti del team Salomon: gli appuntamenti con Marta sono sabato dalle 15:00 alle 18:30 e domenica dalle 11:00 alle 13:00.

Oltre a lei saranno presenti, nelle varie giornate, campioni quali Mathieu Blanchard, Camille Bruyas, Lisa Vittozzi e tanti altri ancora, per vivere "davvero" lo spirito olimpico e prepararsi a Milano Cortina 2026, di cui Salomon è Premium Partner.

In conclusione, Marta non mancherà di presenziare sugli spalti ad alcune delle gare olimpiche, per sostenere sul campo gli atleti Italia Team che stanno difendendo i colori italiani in quel di Parigi.