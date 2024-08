Grande attesa per il concerto di Cristina D'Avena a Mondovicino

La regina delle sigle dei cartoni animati arriva a Mondovicino per il MOV Summer Festival.

Cristina D'Avena, che già in passato era stata ospite nella Città del Belvedere e aveva anche incontrato i bambini ricoverati in pediatria, sarà in concerto questa sera, giovedì 1° agosto, nell'arena dedicata agli eventi dell'outlet.

Dopo le esibizioni di Mirko Casadei e Fargetta, spazio ai bambini e a tutti i grandi che sono cresciuti con "Bim bum bam" e la voce di Cristina D'Avena, la più grande interprete delle sigle dei cartoni animati: "I Puffi", "Lady Oscar", "Occhi di Gatto", "Kiss me Licia", "Mila e Shiro" e tantissime altre.

Il concerto è a ingresso gratuito e inizierà alle 21.

L’evento, patrocinato dal Comune di Mondovì, è parte di Movì, il contenitore di eventi musicali ed artistici della città di Mondovì.