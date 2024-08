Sabato a Garessio l'ultimo saluto al giovane Mattia Bottero

Saranno celebrati sabato 3 agosto i funerali di Mattia Bottero, il giovane 23enne che ha perso la vita a Garessio, lo scorso fine settimana.

Residente a Priero, il giovane aveva raggiunto il paese di origine della famiglia, per una festa con alcuni amici, coi quali era andato in discoteca. Ma a casa, purtroppo, non ha mai fatto rientro.

Domenica scorsa l'allarme e le ricerche, che si sono fermate nella zona del ponticello in piazza Tornatore dove il giovane è stato ritrovato ai piedi del ponte, sul greto del sottostante ruscello in secca, caduto da un'altezza di alcuni metri. Vani purtroppo i tentativi di soccorso.

Originario di Garessio, Mattia Bottero era molto conosciuto in paese, dove ancora vivono alcuni suoi parenti. Da tempo risiedeva a Priero, dove aveva acquistato una cascina per poter proseguire e ampliare l'attività intrapresa dal padre Aldo, allevatore.

Il giovane lascia anche la madre Fulvia, la sorella Samantha con Emilio e l'adorata nipotina Sofia e i parenti tutti.

Dopo il nulla osta da parte del magistrato è stata resa nota la data dei funerali che saranno celebrati sabato 3 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta a Garessio Borgo dove, venerdì alle 20, sarà recitato il Santo Rosario.