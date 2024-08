Oltre 150 persone per il pellegrinaggio Cussanio-Boves, celebrato con la panchina di Beppe Leardi

Sono stati oltre 150 i partecipanti al primo pellegrinaggio che ha unito il Santuario di Cussanio a quello di Fontanelle di Boves, che si è svolto nella notte tra il 26 e il 27 luglio.

Pellegrini provenienti da tutte le parti della Granda si sono ritrovati per camminare e pregare insieme. Il percorso, partito da Cussario, è stato diviso in più tappe, si è sviluppato per circa 40 chilometri, quasi tutti all'interno del parco fluviale.

"C'è stata una ampia adesione all'iniziativa - dice Laura Calcagno, componente del gruppo diocesano organizzativo - con pellegrini provenienti anche dalla zona del Monregalese e altre diocesi".

In occasione del primo pellegrinaggio, l'artista e scrittore Beppe Leardi, di Lequio Tanaro, ha voluto omaggiare la diocesi di una sua speciale panchina che reca la scritta "Pellegrini di speranza", motto del Giubileo 2025.