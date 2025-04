Sorpresa per i bimbi della Scuola dell’Infanzia Gullino di Cuneo: in aula un volontario U.N.I.Vo.C ed il cane guida Dante

Lunedì 7 e mercoledì 9 Aprile, i bimbi della Scuola dell’Infanzia Gullino dell’I.C. Santarosa, hanno ricevuto una visita davvero speciale: sono arrivati a scuola, Simone, volontario dell’associazione U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi-sezione provinciale di Cuneo) ed il suo cane-guida Dante.

Simone, con calma e semplicità, ha spiegato cos’è la disabilità visiva, cos'è il cane guida e come viene addestrato, cos'è il Braille e come si legge. Ha poi mostrato agli alunni il bastone che utilizza quando Dante non è con lui e come la tecnologia può venire in aiuto alle persone non vedenti.

I bambini hanno infine potuto sperimentare in prima persona l’esperienza della cecità: coprendosi gli occhi con delle mascherine hanno provato a capire quali sagome in rilievo stavano toccando.

L’intervento a scuola di volontari come Simone permette di rafforzare nei bambini sensibilità e senso di solidarietà, per la crescita di futuri adulti sensibili ed accoglienti verso le diversità di ognuno.

Un’esperienza unica e davvero preziosa per bambini e insegnanti! Grazie Simone e grazie Dante!