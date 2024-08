A Cortemilia, nel weekend, è tempo di Festa dell'Unità

Il Circolo del Partito Democratico di Cortemilia organizza per venerdì 2 e sabato 3 agosto la Festa dell’Unità. La manifestazione si terrà nei locali della Sagra (chiostro di San Francesco) e avrà inizio venerdì 2 agosto alle 18, con il Sindaco di Alba Alberto Gatto che si confronterà con gli amministratori locali e con il pubblico sulle possibilità di collaborazione nelle politiche di sviluppo locale tra la città di Alba e l’Alta Langa.



All’incontro sarà presente anche l’onorevole Chiara Gribaudo, vice Presidente nazionale del partito. A seguire l’aperitivo e la cena di pesce curata dai cuochi delle feste dell’Unità piemontesi e emiliane. La serata si concluderà, come di consueto, con la musica dal vivo del Falso Trio.



Sabato 3 agosto, alle ore 16, la Festa si sposta presso il Teatro di San Michele, con la proiezione de “Il fiume rubato”, il film di Diego Scarponi con Andrea Pierdicca che ripropone lo spettacolo teatrale (oltre 100 repliche) tratto dal libro di Alessandro Hellmann “Cent’anni di veleno”. Gli anni della lunga lotta per la rinascita della Valle Bormida potranno quindi essere rivissuti da coloro i quali sono stati partecipi di un momento indimenticabile di unione, di speranza e di coraggio, ma potranno anche essere conosciuti più da vicino dai giovani che di quella lotta hanno solo sentito parlare. Ci sarà l’occasione per un breve dibattito prima di concludere con un piccolo buffet.



Ci si sposterà poi nuovamente al Convento dove, in collaborazione con l’ANPI Valle Bormida, sarà proiettato il documentario sull’Aeroporto partigiano di Vesime. A seguire l’aperitivo partigiano e, per chi lo desidera, la cena emiliana. La serata si concluderà con il Gruppo Prisma che riproporrà cover degli anni ’60 e ’70.



Gli organizzatori invitano la popolazione ed i turisti a partecipare a quello che vuole essere un momento di confronto, di riflessione e di svago.