Monastero di Dronero, rissa durante una festa. Il comitato organizzatore: "Profondo dispiacere"

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Comitato Monastero di Dronero esprime profondo dispiacere per i fatti incresciosi avvenuti ieri sera durante l'evento presso il nostro amato Monastero di Dronero.

Dopo mesi di meticolosa organizzazione, ottenimento di permessi e lavori intensi per garantire il rispetto delle normative, ci troviamo purtroppo a dover fare i conti con l'inciviltà di pochi. L'evento, nato con l'intento di valorizzare il nostro patrimonio culturale e offrire alla comunità un'occasione di incontro e arricchimento, è stato segnato da comportamenti irresponsabili che hanno minato l'armonia e la sicurezza della serata, in quanto alcune persone sono ricorse alle mani creando confusione e rendendo necessario l'intervento della sicurezza e delle Forze dell'Ordine.

Il Comitato ha sempre lavorato con dedizione per assicurare che ogni iniziativa rispetti le norme di sicurezza e convivenza civile, ponendo al primo posto il benessere e la tranquillità di tutti i partecipanti. Purtroppo, c'è chi, nonostante gli sforzi comuni, continua a non rispettare le regole e a compromettere l'esperienza collettiva.

Esprimiamo il nostro rammarico per gli episodi accaduti e ci impegniamo a fare tutto il possibile per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro. Invitiamo tutti a riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della collaborazione per preservare il patrimonio culturale che ci è stato affidato e per continuare a vivere momenti di condivisione in un clima sereno e rispettoso.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito positivamente all'organizzazione e alla buona riuscita dell'evento e chiediamo comprensione e collaborazione per poter migliorare e crescere insieme come comunità.

Ci teniamo, inoltre, a ringraziare particolarmente le Forze dell'Ordine per la tempestività del loro intervento.

Alessandro Dao, Presidente del Comitato Monastero di Dronero