Ad agosto weekend escursionistico al Parco del Marguareis tra storia e paesaggi mozzafiato

Immersi nel cuore delle Alpi Liguri, tra cime maestose e vallate incontaminate, un weekend all'insegna della natura e della spiritualità. Ritrovo a Carnino Inferiore alle ore 8.

Sabato 17 agosto

Ritorna la festa di Sant'Erim nel Vallone dei Maestri, con la messa nell'antica chiesetta ristrutturata dopo anni di abbandono. Fu edificata, a supporto delle famiglie dei pastori che qui trascorrevano l'estate. Partiremo da Carnino Inferiore sino al Vallone dei Maestri.

Domenica 18 agosto

Dopo la prima colazione a Carnino, proseguiremo per Pian Rosso e il Rifugio Mongioie.

Dal paese si prende il sentiero per la località Tetti Donzelle (1540 m) da dove si prosegue a destra per la Colla di Carnino.

Difficoltà: escursionistica per chi sa affrontare dei dislivelli in salita e in discesa.

Dislivello: primo giorno di 9 km con un dislivello di 550 m, secondo giorno di 10 km con un dislivello di 420 m.

Ritrovo: da concordare con la Guida.



Per tutte le informazioni contattare Marina 337.1066940 marina.caramellino@gmail.com