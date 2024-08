Cuneo, frazione San Benigno ha un nuovo campo in sintetico per calcio a 5

Inaugurato sabato 20 luglio il nuovo campo sintetico per calcio a 5 in frazione San Benigno. Nato nel 2010 dalla conversione di un vecchio impianto tennistico, è stato utilizzato per 14 anni ospitando numerosi tornei e manifestazioni.



La locale Asd San Benigno ha operato un significativo investimento per sostituire il tappeto sintetico e tutta la recinzione restituendo così una struttura più moderna e sicura. Tale intervento è stato reso possibile dal contributo erogato dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano nonchè grazie all'aiuto di Auto Mattiauda, storico sponsor della locale società sportiva.



Molte le autorità che hanno partecipato in rappresentanza di tutti gli enti: il consigliere di amministrazione della Fondazione CRC Federico Borgna e l'ex Vicepresidente Enrico Collidà, il direttore della filiale di Roata Rossi della Cassa di Risparmio di Fossano Diego Gazzera.



Per il comune di Cuneo presenti il vicesindaco Luca Serale con gli assessori Valter Fantino e Luca Pellegrino.



Tutti gli interventi istituzionali hanno rimarcato la forza del volontariato frazionale e l'esempio di rigenerazione dell'impianto che ha cambiato veste ed è andato in direzione delle recenti esigenze sportive dando una risposta concreta ai tanti appassionati della disciplina. Terminata la cerimonia di inaugurazione si è passati ad un vero e proprio battesimo sul campo ospitando il torneo di calcio a 5 all'interno della prima manifestazione "12 ore di sport" di San Benigno.



Si segnala infine che l'impianto è a disposizione di chi lo vuole noleggiare sia nell'orario diurno che in quello notturno, prenotando presso il locale Bar Torinese o attraverso i canali dell'Asd San Benigno al numero 3288171784.