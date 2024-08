Robilante, martedì 6 agosto verrà interrotto il servizio idrico

Si comunica all’utenza del Comune di Robilante che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sul serbatoio “Giordanengo”, si renderà necessaria la totale interruzione del servizio idrico nella giornata di Martedì 6 agosto 2024 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.



Zone interessate: intera area comunale con l’esclusione di Tetti Massa, Strada Piansottano, Viale della Resistenza e la zona a monte di Via Cirinot



Si invitano i cittadini a fare scorta di acqua potabile per far fronte ai disagi causati dall’interruzione del servizio. Si avvisa che, al ripristino del servizio, per un breve periodo l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.



Auspicando che l’intervento possa procedere senza complicazioni ACDA si scusa per i possibili disagi.



Per eventuali chiarimenti o segnalazioni, contattare il numero verde 800.194.065