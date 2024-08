Domenica 25 agosto l'undicesimo “Memorial Veronica Bagnis” a Vignolo

Domenica 25 agosto, in piazza Grande a Vignolo, nuova edizione della sfilata cinofila «Memorial Veronica Bagnis», parrucchiera deceduta di tumore a 37 anni. Veronica era una grande appassionata e amante di cani.



La sfilata avrà inizio alle ore 16 e sono previsti premi per l’esemplare più “buffo”, più «strong», più “mix”, più “chi si assomiglia si piglia” e il più “fedele al Memorial”.

Le iscrizioni saranno aperte alle ore 15, al costo di 8 euro, con pacco dono per cani e padroni. Al termine della premiazione, che è prevista per le ore 18, seguirà un piccolo rinfresco offerto dai genitori di Veronica.

Il ricavato sarà devoluto a favore del canile «Pinco Pallino» di Fossano.