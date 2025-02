Ancora quattro cani da adottare in una cascina della Val Pesio

La situazione in cascina, sta migliorando: 10 cani portati in salvo e adottati; ne rimangono 4, vi prego aiutiamoli". E’ l’appello di Patrizia Falco, presidente dell’associazione "Il gatto per te" di Cervasca che opera sul territorio in aiuto degli animali.

Si riferisce al caso già riportato su TargatoCn, dell'intervento da parte dell'associazione in una cascina della Val Pesio, in cui era deceduto il proprietario e nella quale avevano trovato una situazione tragica : una decina di cani adulti, alcuni feriti o rinchiusi con la catena in un posto pieno di letame, altri due in una cantina al buio, tre cuccioli di 3 mesi, gatti malandati, oltre ad una mucca legata e 2 pony anche loro legati. Tutti tanto affamati...

I volontari intervenuti in seguito ad una segnalazione, hanno soccorso e sfamato gli animali, cercato per loro rifugio.

Ora ci sono ancora 4 cani da adottare: cucciolotto di 5 mesi sui 10 kg, una femmina a pelo biondo sui 15 kg e 2 maschi sui 25 kg. "Aiutiamoli a cercare famiglia" scrivono dall'associazione: Telefonare al numero: 340 635 0403.

https://www.facebook.com/share/p/15RSfwCpGj/