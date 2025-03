Il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì compie 5 anni

Il Canile Rifugio 281 celebra cinque anni di impegno e amore per gli animali con un evento speciale aperto a tutti. Un’occasione imperdibile per festeggiare insieme il percorso straordinario di questo rifugio, che da luogo di permanenza è diventato un trampolino di lancio verso una nuova vita per tanti amici a quattro zampe.

Cinque anni fa, un gruppo di donne coraggiose ha trasformato il Rifugio 281 in un simbolo di speranza e rinascita. Oggi, grazie al loro impegno, il canile è un modello virtuoso, un punto di riferimento per l’adozione consapevole e il benessere animale.

Programma della giornata

Ore 14: Passeggiata Sensoriale: Un’esperienza unica per rafforzare il legame tra uomo e cane. Chi possiede un cane potrà partecipare con il proprio amico a quattro zampe, mentre chi non ne ha potrà vivere questa esperienza con uno degli ospiti del rifugio in cerca di casa.

Festa in Rifugio: Dopo la passeggiata, il canile aprirà le sue porte per un pomeriggio di giochi, attività e tanto divertimento. Ingresso libero!

Bazar Solidale: Uno spazio speciale dove sarà possibile acquistare piccoli tesori e i prodotti della linea "Io Sono Randagia", contribuendo così al sostegno del rifugio.

Per partecipare alla passeggiata è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3478810065, specificando se si partecipa con il proprio cane o con uno degli ospiti del rifugio.