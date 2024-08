Calcio Serie D: domenica 25 agosto scatta la Coppa Italia, in programma Fossano-Saluzzo

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 24ª edizione partirà il 25 agosto con il turno preliminare seguito l’1 settembre dal Primo Turno, per entrambi pubblicati gli accoppiamenti.

Fossano e Saluzzo si affronteranno per il turno preliminare nella Gara 2. La vincente farà visita al Ligorna per il primo turno (gara 42), laddove entrerà in scena anche il Bra che giocherà in casa dell'Asti (gara 44).

Al preliminare parteciperanno 80 società: le 35 neopromosse, le 8 retrocesse dalla Lega Pro, le 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto dei gironi a 18 squadre e al 14° in quelli a 20, le 4 formazioni ripescate, 1 società inserita in sovrannumero (Ancona) e i 5 club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2023/2024 (Avezzano, Cynthialbalonga, Livorno, San Giuliano City, Siracusa). Al Primo Turno entreranno in gioco le 88 società aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

CALENDARIO

Turno Preliminare: 25 agosto 2024

Primo Turno: 1 settembre 2024

Trentaduesimi: 6 novembre 2024

Sedicesimi: 20 novembre 2024

Ottavi di finale: 4 dicembre 2024

Quarti di finale: 18 dicembre 2024

Semifinali: 12 febbraio 2025 (andata), 26 febbraio 2025 (ritorno)

Finale: 19 marzo 2025 (andata), 2 aprile 2025 (ritorno)