A Bergolo la 51esima edizione del premio Fedeltà alla Langa

La Provincia di Cuneo, l'Unione dei Comuni e il Comune di Bergolo bandiscono il cinquantunesimo "Premio Fedeltà Alla Langa" e invitano i cittadini di Langa a segnalare le persone ritenute meritevoli secondo gli scopi e le modalità del premio espressi nel regolamento di seguito riportato.



Il Premio Fedeltà alla Langa si prefigge prioritariamente il riconoscimento di tutti coloro che concretamente si sono adoperati o si adoperano per la crescita e lo sviluppo della Langa, in spirito di rafforzamento dell'unione e della collaborazione tra le genti, tra gli enti e quant'altri operano sul territorio. Qualsiasi persona ritenuta meritevole secondo il fine sopraddetto è ammessa al concorso purché segnalata, al presidente dell'Unione dei Comuni oppure al Comune di Bergolo, da almeno un cittadino appartenente all'Unione dei Comuni.



Per i segnalati non vi sono limiti di residenza, di età o di professione. Le segnalazioni, che devono pervenire alle sedi dell'Unione dei Comuni o al Comune di Bergolo, entro il 24 Agosto 2024 dovranno contenere:

- Una relazione che illustri e motivi adeguatamente la segnalazione;

- I dati anagrafici e le generalità del segnalato;

- I dati anagrafici e le generalità del segnalatore o dei segnalatori.



L'esame delle segnalazioni è affidato ad un'apposita giuria composta da sette membri, di cui quattro di diritto e tre estratti a sorte tra i Sindaci e i Presidenti Pro Loco dei paesi appartenenti all'Unione dei Comuni.



Sono membri di diritto della giuria il Presidente della Provincia di Cuneo, il Presidente dell'Unione dei Comuni il Sindaco di Bergolo e il Presidente della Pro Bergolo o loro delegati.



L'assegnazione dei premi avviene a giudizio insindacabile della giuria. La giuria ha potere deliberante in presenza di almeno sei dei suoi membri.



La consegna dei premi avverrà a Bergolo domenica 8 settembre. Agli interessati sarà comunque data tempestiva comunicazione circa lo svolgimento e l'ora della premiazione. I premi si compongono di medaglia d'oro e attestato di benemerenza.