A San Michele di Prazzo “just in trio” in concerto

Nuovo appuntamento della 7° rassegna Cine&Musica all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira che quest’anno propone 15 eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e 2 fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo.

Domenica 4 agosto alle ore 20.00 il concerto del gruppo musicale "JUST IN TRIo" si terrà a San Michele di Prazzo in Borgata Chiesa.

I JUST IN TRIO propongono un repertorio che può essere definito con il termine acoustic Pop- Chic. La base ritmica, la pulsazione, il movimento, sono affidati al contrabbasso di Alberto Palumbo. L’armonia, la ricerca dei suoni, i giochi sulle corde sono della chitarra di Leonardo Rinaudo. La voce, libera di muoversi su questa essenzialità, capace di accarezzare e di graffiare è di Fabriana Flauret.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Prazzo e l’Associazione Carcoso per San Michel.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com