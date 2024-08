L’incontro tra i castagneti a Garessio apre la rassegna “Pillole di consapevolezza”

Sabato 27 luglio prende avvio a Garessio, con un primo appuntamento tra i castagneti della frazione Mindino, il programma “Pillole di consapevolezza”, promosso dalla rete Terra Creativa.

Incontri aperti a tutti, a cadenza settimanale, che intrecciano temi diversi - dall’inquinamento luminoso che nasconde le notti stellate al potere dei microrganismi.

Occasioni per avvicinarsi a discipline come l’iridologia, la kinesiologia, il counseling, ad argomenti come l’influenza dell’imprinting di nascita o degli automatismi psicologici che agiscono nella nostra vita.

Appuntamenti per domandarsi come riuscire a vivere con meno, diminuendo il nostro impatto sul pianeta; come cambiare il nostro rapporto con gli animali e il modo di coltivare il nostro orto; o, ancora, come difendere il territorio recuperando la millenaria tecnica dei muri a secco.

Sotto forma di brevi laboratori esperienziali, dialoghi con gli esperti, oppure attraverso la musica e la danza, ciascun evento si propone al pubblico come un possibile passo verso una nuova consapevolezza; stimolando la curiosità, l’apertura al nuovo, e offrendo l’occasione per scoprire risorse inaspettate e vive nella Valle.

Nato all’inizio del 2024 con l'intento di collegare tra loro le persone che in Val Tanaro stanno - in forme diverse - esplorando percorsi di crescita e consapevolezza, il gruppo TERRA CREATIVA si ispira ai principi di condivisione, lavoro su di sè, permacultura, arte e bellezza e si impegna nel creare sinergie divulgando nuove discipline o proposte creative e innovative.

La sede degli eventi in programma a Garessio varia di volta in volta, nel desiderio di animare spazi diversi del paese e con la prospettiva di coinvolgere anche altri Comuni con le programmazioni future.

Le informazioni dettagliate per la partecipazione a ciascun evento si trovano nel canale TELEGRAM dedicato:

Terra Creativa Val Tanaro

In allegato, il programma di Luglio, Agosto e Settembre, che proseguirà con nuove proposte nei mesi successivi.