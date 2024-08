Nottata di interventi in Granda a causa del maltempo

Nottata di interventi in Granda a causa della pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento, che ieri sera ha interessato numerose parti della provincia.

A Roccaforte Mondovì è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un'abitazione sul tetto della quale sono caduti alcuni alberi che hanno tranciato una tubazione del gas.

Interventi anche a Cuneo, in via Savona, dove è stato richiesto l'intervento per alcuni alberi pericolanti sulla sede stradale.

Grandinata di lunga durata, ma con chicchi di modeste dimensioni, nei comuni ai piedi della Bisalta, da Peveragno a Beinette.

Non si segnalano fortunatamente danni ingenti.