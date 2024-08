Quad nella scarpata, a Lisio interviene l'elisoccorso

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Lisio, lungo la Starda Provinciale 34 che collega il piccolo centro della Valle Mongia a Viola: per causa in via di accertamento, un giovane avrebbe perso il controllo del suo quad uscendo di strada e precipitando da una scarpata.

Non si conoscono, al momento, le generalità né le condizioni del ferito, trasportato via in elisoccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, rispondendo alla chiamata arrivata alle 18.25, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre da Ceva e Mondovì, oltre ai Carabinieri di Ceva.