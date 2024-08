Vantaggi e svantaggi dei trading bot nel settore delle criptovalute

I trading bot sono software con algoritmi automatizzati, progettati per utilizzare strategie di trading specifiche basate su parametri predefiniti sul mercato delle criptovalute.

Questi utili strumenti possono lavorare senza sosta per compensare le limitazioni umane dei trader e ottenere operazioni ottimali.

Le tipologie di strategie che i trading bot possono eseguire variano a seconda della loro tipologia, con alcuni trader professionisti che sviluppano i propri software personalizzati.

Ci sono anche diversi nuovi progetti accessibili ai trader neofiti, come WienerAI, una meme coin che sta per lanciare il suo trading bot.

Qui di seguito, presentiamo i vantaggi e gli svantaggi dei trading bot.

VAI ALLA PRESALE DI WIENERAI

Vantaggi dei trading bot

Efficienza di trading: I trading bot automatizzano il processo di trading, aiutando i trader a tenere traccia dei loro asset digitali e a osservare diversi mercati simultaneamente, eliminando la ricerca manuale.

Trading 24 ore su 24: I trading bot offrono la possibilità di effettuare trading continuo sul mercato delle criptovalute.

Precisione e tempismo: Se impostati sui parametri corretti, i trading bot si rivelano più precisi e con un maggiore tempismo di mercato. Inoltre, se ben programmati, i trading bot commettono meno errori.

Svantaggi dei trading bot

Funzionamento continuo: I trading bot devono rimanere in funzione per poter operare, quindi occorre tenere acceso il proprio PC o laptop. Inoltre, i trading bot vanno comunque tenuti sotto controllo, in quanto possono smettere di funzionare.

Conoscenze tecniche: Configurare un trading bot può richiedere conoscenze tecniche specifiche, inoltre occorre avere esperienza nelle strategie di trading e nel mercato delle criptovalute. La natura volatile delle criptovalute richiede ai trader di cambiare strategie a seconda degli asset in crescita o in perdita.

Rischio di frode: I trading bot hanno accesso diretto ai tuoi asset, quindi presentano comunque dei rischi. Alcuni programmi sospetti potrebbero nascondere codici dannosi, quindi è necessario fare le ricerche opportune per trovare una fonte affidabile.

Il trading bot di WienerAI

WienerAI unisce la simpatia e l’immediatezza delle meme coin, con un trading bot intuitivo, potenziato da una soluzione di intelligenza artificiale.

Oltre alle funzioni di trading, lo strumento di WienerAI presenta una chat simile a quella di ChatGPT, l’intelligenza artificiale di OpenAI, per consentire ai trader di porre domande di trading e ricevere risposte istantanee ed esaustive.

I trader possono chiedere al chatbot di trading su quali asset conviene investire, per trovare immediatamente i migliori exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX) in cui poter comprare le criptovalute desiderate al loro valore più basso.

WienerAI sarà in grado di competere con gli altri bot MEV (Maximal Extractable Value), in modo da effettuare scambi rapidi e permettere ai trader di ottimizzare i loro guadagni.

Questo nuovo chatbot, infatti, spiegherà la logica alla base delle sue analisi e i suoi consigli, permettendo ai trader neofiti di apprendere nuove strategie di trading. Tutte le operazioni saranno facilmente eseguibili tramite l’interfaccia user-friendly del chatbot.

Per usare gratuitamente il chatbot di WienerAI, sarà necessario comprare e mantenere nel wallet il token $WAI. Questo permetterà di effettuare il trading tramite il bot senza commissioni aggiuntive sugli scambi effettuati.

La presale di WienerAI ha raccolto oltre 8 milioni di dollari. Ai trader restano pochi giorni per comprare il token WAI al suo valore più basso (0,00075 dollari), prima del listing su DEX.

Comprando il token in presale sarà possibile fare staking del token WAI su Ethereum, in modo da ottenere ricompense passive con un APY attuale del 123%. I guadagni verranno distribuiti nell’arco di 2 anni al ritmo di 3.983 $WAI per blocco Ethereum.

VAI ALLA PRESALE DI WIENERAI