A Piasco lo sportello bancario chiude per le vacanze estive: servizi garantiti nella filiale di Venasca

Durante il Consiglio Comunale di Piasco, tenutosi lo scorso martedì 30 luglio, il consigliere di minoranza Giancarlo Panero, nella discussione sul punto all’ordine del giorno che trattava la convenzione con la banca utilizzata come tesoreria del Comune, ha fatto presente la chiusura dell’unico sportello bancario rimasto in paese dal 12 al 23 agosto rimarcando che i piaschesi dovranno rivolgersi per due settimana alla filiale sempre di Bene Banca di Venasca.

“È una notizia che ci preoccupa molto - ha affermato Panero – tanti anziani e persone con poca dimestichezza con la tecnologia che non sanno utilizzare l’home banking si troveranno costretti a recarsi a Venasca per svolgere le operazioni bancarie più semplici. Questo rappresenta un disagio sociale enorme, soprattutto per chi non ha un mezzo proprio".

La sindaca di Piasco Stefania Dalmasso dal canto suo ribatte: “Nel pomeriggio di lunedì 5 agosto, con la Giunta, incontreremo il responsabile della filiale Mattia Trotta per chiedere dei chiarimenti in merito.

Ma sono del parere che dieci giorni di chiusura estiva dello sportello bancario non siano da considerarsi un ‘allarme sociale’ come ha affermato il consigliere Panero, credo non sia il caso di creare falsi allarmismi”.

Il cartello che avvisa i clienti della chiusura di due settimane dello sportello piaschese

Dalla banca, arriva però una rassicurazione: "Non abbandoniamo nessuno. – spiega Mattia Trotta responsabile delle filiali di Bene Banca di Piasco e Venasca – . Abbiamo sempre fatto la chiusura, quest’anno si tiene aperta la filiale di Venasca che è stata inaugurata pochi mesi fa, anziché Piasco che avevamo già chiuso nel periodo a cavallo di ferragosto nel 2022.

Nel periodo estivo, la gestione delle ferie del personale richiede modifiche temporanee al servizio delle nostre filiali. Con sei dipendenti, di cui tre part-time, chiuderemo lo sportello di Piasco dal 12 al 23 agosto, concentrando le operazioni sulla filiale di Venasca e garantendo inoltre supporto telefonico ai clienti.

La chiusura temporanea dello sportello di Piasco non è una novità; in passato abbiamo adottato misure simili per gestire le risorse durante le ferie estive. Quest'anno, sarà la filiale di Venasca, recentemente aperta, a rimanere operativa.

Nonostante la chiusura di Piasco, offriamo una gamma completa di servizi a Venasca, con orari di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,00, e consulenze su appuntamento nel pomeriggio.

A Piasco - specifica Trotta - disponiamo anche di uno sportello bancomat 'evoluto' per prelievi e versamenti ed incassare gli assegni.

Lasciare una persona sola ad operare su uno sportello non è corretto sia dal canto contrattuale che dal protocollo sulla sicurezza. Bisogna per forza di cose trovare una soluzione e questa è quella che da alcuni anni a questa parte la struttura ha optato per le filiali ‘hub and spoke’ per ottimizzare la gestione delle risorse.

Questo assicura che i clienti possano accedere a tutti i servizi bancari essenziali in una delle nostre due sedi vicine, come quelle di Venasca o di Verzuolo.

Ribadiamo – conclude Trotta - la nostra disponibilità a rispondere alle necessità della clientela, sia di persona che telefonicamente, e siamo pronti a offrire assistenza e soluzioni adeguate per qualsiasi esigenza”.