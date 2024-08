Parigi 2024: 50 sl femminili, Sara Curtis si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale il cammino di Sara Curtis nei 50 stile libero femminili di Parigi 2024.

La campionessa saviglianese, tesserata Esercito e CS Roero, ferma il cronometro a 24.77 (in batteria 24.67) e non riesce ad accedere alla finale in programma domenica sera.

Per Sara quattordicesimo tempo complessivo ma la consapevolezza di avere dimostrato di meritare certi livelli, a maggior ragione se si considera che ha debuttato ai Giochi a 18 anni non ancora compiuti

La più veloce, così come nelle batterie del mattino, è la svedese Sarah Sjoestroem (primato della manifestazione con 23.66).