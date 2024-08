Sci alpino: Bassino e Brignone al lavoro a Cervinia dal 6 al 10 agosto

Terza tornata sugli sci per Sofia Goggia, impegnata nuovamente al Passo dello Stelvio fino a lunedì 5 agosto. La campionessa bergamasca proseguire il collaudo fisico e tecnico a due settimane dalla partenza per la trasferta sudamericana in compagnia del tecnico Luca Agazzi.

Si rivede sulla neve anche Federica Brignone, la quale tornerà sugli sci a Cervinia (Ao) da martedì 6 a sabato 10 agosto con il tecnico Davide Brignone, alla pari di Marta Bassino con il tecnico Daniele Simoncelli.

E’ in pieno svolgimento e si concluderà domenica 4 agosto l’allenamento a Cesenatico del team polivalenti femminile con Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi, Sara Thaler e Teresa Runggaldier, sotto la regia dell’allenatore responsabile Giovanni Feltrin, dell’allenatore Paolo Stefanini e del preparatore atletico Alberto Parola. Le ragazze si stanno cimentando negli esercizi proposti dalla struttura dell’Accademia Acrobatica.