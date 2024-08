Cherasco, è bagarre in Consiglio comunale sul rinvio del Dup e gli aumenti delle tariffe scolastiche

La minoranza rappresentata da “La Tua Cherasco” e guidata dall’ex sindaco Carlo Davico ha definito “imbarazzante" il ritiro del Documento Unico di Programmazione (Dup) che i Comuni devono presentare entro la scadenza del 31 luglio.

“In tanti anni di storia consigliare cheraschese – dichiara lo stesso Davico – mai è successo che si sia ritirato il DUP durante il Consiglio Comunale. Comprendiamo che il software possa avere commesso degli errori, ma il testo integrale del documento è completamente sbagliato e stracolmo di errori sostanziali, come se chi ne ha permesso la pubblicazione non l’avesse nemmeno letto. Questo dimostra l'incompetenza e l'inadeguatezza nel ricoprire ruoli lautamente retribuiti”.

I toni della riunione si sono ulteriormente riscaldati sulla questione dell’aumento delle tariffe dei servizi extra scolastici. Ha proseguito Carlo Davico: “Invito a sentire la registrazione e la risposta dell’assessore Allasia in consiglio comunale: pare che l'aumento delle tariffe scolastiche sia colpa delle famiglie, che invece di curare i loro figli e tenerseli a casa, li mandano al post-orario, al pre-orario e a mangiare in mensa. Ricordo che i servizi extra scolastici sono fondamentali per il supporto alle famiglie e per garantire un'educazione completa ai nostri ragazzi, questi servizi non sono un lusso. Purtroppo durante il Consiglio ci siamo infervorati, in quanto sono state espresse affermazioni che riteniamo essere delle vere e proprie falsità, atte a distorcere la realtà dei fatti e a confondere l'opinione pubblica. Di fronte a queste bugie, non abbiamo potuto rimanere in silenzio. La verità e la trasparenza sono valori fondamentali per la nostra democrazia e sentivamo l'urgenza di difenderli con forza”.

Interpellato in merito, il sindaco Claudio Bogetti ha replicato: “Martedì 30 luglio abbiamo assistito a un Consiglio comunale molto difficile, in cui i toni si sono particolarmente accesi sul rinvio riguardante la presa d'atto del Documento Unico di Programmazione. Il rinvio è stato necessario in quanto vi erano delle inesattezze dovute a un aggiornamento del programma informatico non andato a buon fine. Il Dup è un documento di circa 180 pagine gestito da un programma informatico che riprende gli schemi dall'anno precedente e viene aggiornato con i nuovi dati. Questo ha comportato a catena errori che l'ufficio ragioneria ha accertato solo dopo la convocazione del Consiglio. Quindi si è semplicemente richiesto di rimandare il punto alla prossima seduta in modo da presentare il documento corretto. Questo rinvio non ha alcuna conseguenza o danno, in passato si era approvato anche più avanti nel tempo”.

Sulle tariffe scolastiche il primo cittadino ha puntualizzato: “Siamo stati attaccati perché abbiamo dovuto ritoccare le tariffe a domanda individuale dei servizi scolastici, operazione non più evitabile perché la copertura da parte di chi usufruisce del servizio, pre e post orario, ormai è solo di circa il 30%, per il trasporto alunni di circa il 13%, e il Comune per coprire la spesa deve integrare con oltre 300.000 euro. Ci chiediamo come mai non hanno deliberato loro le tariffe dei servizi scolastici prima della fine della legislatura, visto che l'approvazione delle tariffe storicamente è sempre stata fatta ad aprile-maggio. Forse perché anche loro sarebbero stati costretti a ritoccarle? Credo di poter dire che Cherasco e i cheraschesi meritino altri atteggiamenti in Consiglio comunale”.

Si attende il prossimo consiglio, presumibilmente convocato dopo le vacanze estive, per aggiornamenti in merito.